Akıllı şehirlerin ardında Proline var

Akıllı şehirler; sadece insan ve altyapı kavramlarına değil, güvenliğe de devrimsel bir bakış açısı kazandırıyor. Proline İcra Kurulu Başkanı Mehmet Doğanyiğit’in yorumuna göre, gelecekte bizleri “akıllı ülkeler”e, hatta “akıllı dünya”ya götürebilecek bir ivme oluşabilir.

Kent içi bileşenlere yapılan akıllı teknoloji yatırımlarının, güvenli ve akıllı şehirlerin çıkış noktası olduğunu söyleyen Proline İcra Kurulu Başkanı Mehmet Doğanyiğit, "Akıllı şehirlerde kamu hizmetleri, ulaşım ve trafik, enerji, sağlık ve su gibi bileşenler, akıllı teknolojilerle yönetilir. Her şeyin hızla akıllandığı bu şehirlerde geleneksel bir güvenlik anlayışından yararlanmak ise, kentlerin geleceğini tehlikeye atar" dedi. Proline'ın olası sorunlara anında müdahale eden; hatta olayları önceden öngörebilen, kullanıcı dostu, kolay yönetilebilir sistemlere odaklandığını kaydeden Doğanyiğit; şu açıklamada bulundu: "Ar-Ge merkezimizde görev alan mühendislerimizin geliştirdiği kent güvenlik yönetim sistemlerinde kullanılan akıllı yazılımlar, coğrafi bilgi sistemleri ve e-kimlik & biyometri çözümlerinden oluşan geniş bir ürün ailesine sahibiz. Entegrasyon başlığımızda ise sistem çözümleri, ağ çözümleri, veri merkezi ve altyapı çözümleri ile bakım-destek hizmetlerinden oluşan geleneksel sistem entegrasyon faaliyetlerimiz yer alıyor. Stratejik Ar-Ge yapılanmamızı 'Akıllı Devlet', 'Akıllı Şehir', 'Güvenli Şehir' ve 'Güvenli Alan' konseptleriyle paralel yürütüyoruz. Diğer yandan parmak damar izi, 3D yüz tanıma ve avuç damar izi gibi kimlik doğrulama araçlarına yönelik ürünlerimiz sayesinde müşterilerimize biyometrik formüller getirmekteyiz. Ayrıca havaalanı, askeri bölgeler, metro istasyonları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanların güvenliği için yeni nesil teknolojik ürün ve çözümler kullanmaktayız. 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri' alanında Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'da çözüm sunan bir Türk teknoloji şirketi olarak stratejik alan güvenliği çözümleriyle de bu ihtiyacı karşılayabilmek için çalışıyoruz."

Tek merkezden tam güvenlik

Proline, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın başkenti Doha'nın güvenlik altyapısını, yenilikçi Türk mühendisliği ile destekliyor. Bu çerçevede marka, yaklaşık 120 km'lik bir alanın güvenliğini yüksek teknolojili ürünler ve çözümler ile üst seviyeye taşıdı. Video analitik yazılımlarıyla da desteklenen sistemden elde edilen tüm veriler, fiber optik altyapı ile komuta kontrol merkezine aktarılıyor. Bu sayede tüm kentin güvenliği tek bir noktadan sağlanabiliyor.

Sistemin en önemli özelliği ise mevcut sistemlerle birlikte çalışabilmesi ve bu tip altyapılara destek verebilmesi. Yeni kurulan altyapı; yalnızca Proline'ın entegre ettiği sensör ve kameraları kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda şehir genelinde bulunan otel, alışveriş merkezi ve stadyum gibi noktalara önceden yerleştirilmiş kameralardan elde edilen verileri de kendi bünyesinde topluyor; komuta kontrol merkezinde tek ekrandan yönetilebilir hale getiriyor.