Mersin, akıllı kent olma yolunda

Gücünü ‘akıl’dan alan kent Mersin, ortaya koyduğu yenilikçi projelerle geleceğin kenti olma yolunda ilerliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente en yüksek faydayı sağlamak, kullandığı akıllı uygulama sistemleri ile bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve mutlu bir kent yaratmak adına pek çok akıllı hizmeti ve projeyi hayata geçirmeye başladı. Akıllı kent uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Herkesin yaşamak için can attığı, mutlu, huzurlu, örnek bir kent yaratmak için, olabilecek riskleri önceden görmek, boşa harcanan enerjileri değerlendirmek, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve ulaşımda devrim niteliğinde işler hayata geçirmek durumundayız. Bunları da geleneksel yollarla değil, hizmeti en hızlı, en güvenilir, en akılcı ve inovatif bir şekilde günün ve çağın gerektirdiği koşullara uyarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

Atıklar, gübre olacak

Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında dev bir yatırım ile gerçekleştirdiği Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Sistemi; katı atıkları oksijensiz çürütme ünitesine ulaştırarak elektrik enerjisine dönüştürüyor. 75 bin metrekarelik alana kurulan tesis saatte 6 MW elektrik üreterek, yaklaşık 43 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Mersin, bundan sonra çöpünü enerjiye dönüştürmekle kalmayacak, atıkları işleyerek gübre haline getirecek.

Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Sistemi Tesisi'nde atık ayrıştırma ünitesinden çıkan organik atıkların, çürütme ünitesinde işleme tabi tutulması; böylece metan ağırlıklı gazdan elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Sterilize edilmiş tıbbi atıkların, ahşap işleme atıklarının, zift atıklarının, proses çamurlarının ve atık yağların yaklaşık 100 ton/gün kapasiteli Piroliz Tesisi'nde işlenmesi, oluşan piroliz gazından da elektrik enerjisi elde edilmesi; devreye alınması hedeflenen bir diğer plan. Ayrıca, çürütme ünitesinden çıkan atıkların bir kısmının 5 ton/günlük Kompostlaştırma Tesisi'nde işlenmesi; üretilen kompost gübrenin de çiftçilere dağıtılması amaçlanıyor.

Çiftçiye tahmin ve erken uyarı sistemi

Mersin'in 8 ilçesine kurulan Akıllı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi; hava sıcaklığı, yağış miktarı, rüzgâr hızı, nisbi nem, toprak sıcaklığı, yaprak ıslaklığı, çiğ noktası sıcaklığı, solar radyosyon ölçümleri ve kamera çekimleri ile yumuşak çekirdekli meyvelerde; elma kara lekesi, ateş yanıklığı, iç kurdu, bağda; mildiyö, kurşuni küf, külleme, salkım güvesi, sert çekirdekli meyvelerde; monilia, külleme, klok, yaprak delen, pas ve cep hastalığı, zeytinde; halkalı leke, zeytin sineği gibi zararlı oluşumların ihtimallerini ölçerek çiftçiye ana ekranlardan haber veriyor. Çiftçi cep telefonuna gelen uyarı sayesinde önlem alarak, ürünlerini koruma altına alabiliyor.

Panik butonu hayat kurtarıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüslerinde hayata geçirdiği panik butonları sayesinde Mersinlilere güvenli seyahat imkanı sağlıyor. Proje kapsamında 250 araca panik butonu yerleştirilirken araç takip ve kamera sistemi ile otobüsler takip edilebiliyor. Panik butonu cep telefonlarına uygulama olarak da yüklenebiliyor; böylece zor durumda kalan vatandaşlar telefonla da yardım isteyebiliyor.