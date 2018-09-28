Thyssenkrupp sektörlere değer katıyor

Alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan thyssenkrupp Asansör, sadece ürün ve çözümleri ile değil, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile de hem kendi sektörüne hem de farklı sektörlere değer katıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı, sundukları yenilikçi formülleri paylaştı. Enerji verimliliği – asansör ilişkisini değerlendiren Şarlı, şu sözleri kaydetti: "Dünyadaki enerjinin yüzde 40'ı binalarda harcanıyor. Ortalama 30 yıl kullanım ömrü bulunan asansörler ise, binaların en çok elektrik tüketen 'kullanıcıları' konumunda bulunuyor. Bu kapsamda, asansörlerin bir binanın enerji verimliliğinin merkezinde yer aldığını söylemek mümkün. Doğru fonksiyon ve özelliklere sahip asansörleri seçmek, binalardaki kullanılabilir alanların yanı sıra hız ve erişim kolaylığını artırırken, enerji tüketimini azaltıyor. Bugün piyasadaki en iyi asansör teknolojisi, güç tüketimini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor."

Nitelikli çözümler

Aynı asansör kuyusu içinde birbirinden bağımsız çalışan iki asansör kabininden oluşan TWIN asansör sistemi, hız, esneklik ve konforu aynı anda sunuyor. Bina içinde önemli bir alan kazanımı sağlayan TWIN sayesinde dört kabin için dört asansör kuyusu inşa etmek yerine, aynı kabin sayısına iki kuyu ile ulaşılabiliyor. Böylece bina içinde daha fazla yaşam alanına yer açılıyor. Modernizasyon projelerinde de kullanılabilen TWIN sistemi ile geleneksel dört kuyulu gruplarda yüzde 40 daha fazla yolcu taşınabiliyor.

Günümüzde adeta dikey şehirler halini halan binalar için, bina içinde ulaşımı sağlamak üzere, metro benzeri sistemlere ihtiyaç duyuluyor. thyssenkrupp Asansör tarafından geliştirilen, dünyanın ilk halatsız asansör sistemi olma özelliğini taşıyan MULTI, tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor. Manyetik motorların kullanıldığı MULTI teknolojisinde, asansör kabinleri, geleneksel asansör sistemlerinde olduğu gibi sadece dikey değil, aynı zamanda yatay olarak da hareket edebiliyor. Asansör kuyusu içinde herhangi bir halat ve kablo bulunmaması, MULTI'nin ihtiyaç duyduğu kuyu büyüklüğünü de azaltıyor.

Güvenliğin anahtar kavram olduğu MULTI konseptinde kullanılan asansörler dış görünüş olarak sıradan asansörlerle aynı olsa da, iki yönlü hareket edebilme kabiliyeti bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Binanın herhangi bir noktasında asansör çağıran bir kişi, 15 ile 30 saniye arasında değişen sürelerde asansöre binebiliyor. Aynı asansör kuyusu içinde birden fazla kabinin bulunması, asansör ayakizini yüzde 50'ye kadar azaltırken, taşınan yolcu sayısında da en az yüzde 50'lik artış olacak.

Yine thyssenkrupp Asansör tarafından geliştirilen ACCEL ulaşım sistemi de akıllı şehirlerin önemli bileşenlerinden biri olmaya aday. ACCEL, mevcut metro istasyonlarına erişimi daha kolay hale getirerek, istasyonlara kolay ulaşamadığı için toplu taşımadan kaçınan yolcuları çekme potansiyelini sunuyor. Transrapid manyetik treninin doğrusal motor teknolojisini kullanan ACCEL, tamamen otomatik olan genel kabin sistemlerine eşit çoklukta yolcu taşıyabiliyor; saat ve yön başına 7 bin 300'e kadar yolcunun ulaşımını sağlıyor. ACCEL, yeni erişim noktaları oluşturarak, her bir istasyonun hizmet alanını büyütüyor, böylece yolcu sayısını da yüzde 30 oranında artırmış oluyor.