Asansörün gelecek kuşağı: Hyundai

Akıllı teknolojinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde asansörler enerji tüketiminde önemli bir paya sahip. Hyundai Asansör ürünleri ile bu tüketimi %30 oranında azaltmak mümkün.

Modern bina projelerinin vazgeçilmez unsuru olan akıllı teknolojiler, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Kurulduğu 1984 yılından günümüze kadar birçok akıllı bina çözümüne imza atan Hyundai Asansör de, teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.

Enerji sürdürülebilirliğini, akıllı teknolojiye verdiği önemle destekleyen Hyundai Asansör, ürün çeşitliliği ile hayatı kolaylaştırıyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan HMF Hyundai Asansör Genel Müdürü Hakan Ek, neden son teknoloji asansörlerin tercih edilmesi gerektiğini anlattı. Yüksek teknolojiyle donatılmış asansörlerin, yüksek standartlarda mühendislik çalışmasından geçerek imal edildiğini ifade eden Hakan Ek; "Bu tip asansörler, en az enerji tüketimi ile en yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Kullanılan sistemler sayesinde mekanik aksam hataları en aza indirildiğinden, bakım maliyetleri de minimum seviyede gerçekleşmektedir. Binanızda akıllı teknolojiye sahip asansörleri kullanarak yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlayabilir, asansör bekleme süresini kısaltabilirsiniz" dedi.



Yolculuk ve bekleme süreleri azalıyor

HELIAS adı verilen özel bir sistem kullanan Hyundai Asansör, kullanıcının gitmek istediği katı asansöre binmeden seçmesini sağlıyor. iF Design ödüllü bu sistem; yolcuları gidecekleri kata göre gruplayarak en uygun asansör kabinine yönlendiriyor. Böylece katlardaki duraklama sayıları azaltılarak hem enerji verimliliği maksimuma çıkarılıyor hem de yolculuk ve bekleme süreleri en aza indiriliyor.

"Double Deck" (çift katlı kabin) asansörler ise asansör kuyusu içerisinde üst üste yerleştirilmiş iki kabinin birlikte hareket etmesi prensibiyle çalışıyor. İki ayrı kata aynı anda hizmet vererek hem binanın taşıma kapasitesi artırılıyor hem de bekleme ve yolculuk süreleri minimum düzeye indirilmiş oluyor. Böylece hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlanarak bina taşıma kapasiteleri 1.8 kata kadar arttırılıyor. Farklı katlarda durulması sonucu iki kabin arasında oluşacak mesafe farklılıklarını da otomatik olarak ayarlayan "Double Deck" asansörler; aynı zamanda hava basıncı, titreşim ve gürültüyü de minimize ediyor.

Öte yandan HELIAS akıllı erişim sistemi ile entegre çalışan turnike kartlı geçiş sistemi, kullanıcı kimlik kartının okutulması sonrasında gidilecek katı asansöre otomatik olarak iletiyor. Böylece kişi asansöre doğru ilerlerken asansör de çağrılmış oluyor. İzmir Folkart Towers projesinde de uygulanan bu sistem ile yolcuların gitmek istedikleri kata en hızlı ve verimli bir şekilde ulaşması sağlanıyor.