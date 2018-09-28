NETAŞ'tan akıllı şebeke devrimi

Tüm dünyada kentleşme oranı artarken; şehir yaşamının her yönüyle çok daha iyi bir düzeye getirilmesi ihtiyacı, giderek önem kazanıyor. Bu noktada da akıllı şehir, yani "smart city" kavramı gündeme geliyor. Tırmanışa geçen enerji talebi, elektrik geçişleri nedeniyle ısınan kablolarda yaşanan kayıpların artması ve mevcut tesislerdeki üretimin sınırlı olması gibi unsurlar ise, klasik şebekelerden akıllı şebekelere geçişi zorunlu kılıyor. Şebekelerin akıllanmasını "gerçek bir devrim" olarak nitelendiren Netaş Altyapı ve Otomasyon Çözümleri Müdürü Savaş Erol Uzun; bu sayede elde edilen avantajları mercek altına aldı. Akıllı şehirler ile doğru enerji kullanımına olanak sağlandığını ifade eden Savaş Erol Uzun, "Bu kapsamda daha iyi bir şehir hayatı sunulurken, şehirlerin marka değeri de artırılıyor" dedi.

Netaş'ın bu bağlamda hayata geçirdiği projelerin detaylarını paylaşan Uzun, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Netaş, akıllı şebekelerle ilgili birçok projeyi hayata geçirdi. Bunların başında 'Otomatik Sayaç Okuma Sistemi' (OSOS) geliyor. Aydın, Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtım işini yürüten ve Bereket Enerji bünyesinde faaliyet gösteren ADM Elektrik Dağıtım'ın kullandığı sistemle, yaklaşık 21.000 sayaç uzaktan okunuyor. İsteğe bağlı olarak sisteme eklenen harici I/O modülüyle, fider bazında enerji kesintisi bilgisi görülebilmekte. Şebekede meydana gelen arızalar anında merkeze ulaştırılıp, sorunun en kısa sürede çözülmesi sağlanıyor. Yazılım, sayaçlar, haberleşme üniteleri, I/O modüller, verilerin toplandığı Ana Kontrol Merkezi ve acil durumlarda sistemin kesintisiz çalışmasını sağlayacak Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) sistemlerinin tedariği, Netaş tarafından gerçekleştirildi. OSOS ile geçmişe dönük tüketimle ilgili verilere sahip olunduğu için, ileriye yönelik planlamalar da net olarak yapılabilmekte. Sistemin güçlü raporlama özelliği ise, elektrik dağıtım firmasının yatırım kararlarını etkileyecek nitelikte."



Süreçler kolaylaşıyor



Savaş Erol Uzun'un aktardığı bilgilere göre OSOS projesinin çalışabilmesi için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor. Sahada kurulumları yapılan panolar, tamamen Netaş tarafından tasarlanıp üretiliyor. Panonun içindeki cihaz ve bileşenlerin montajı yapılıp testleri gerçekleştiriliyor. Saha ekipleri, akıllı telefon uygulaması olan Netaş Saha Yönetim Yazılımı yardımıyla, panoların montajını gerçekleştiriyor. Bugüne dek OSOS projesi dahilinde ADM Elektrik Dağıtım için 9.000 pano üretilerek, aydınlatma trafo merkezlerine kuruldu. Öte yandan pano ve sayaçlardan toplanan veriler; kontrol merkezinde kurulan sistemin veritabanına yazılıyor. Veriler, Netaş tarafından geliştirilen AMR sistemiyle işleniyor ve elektrik dağıtım şirketlerinin ihtiyacı olan raporlar alınabiliyor. AMR, şirketin kullandığı diğer sistemlerle entegre olarak çalışabiliyor ve otomatik veri alışverişinde bulunabiliyor. Yani normalde çok daha fazla zaman alan ve işlem yapmayı gerektiren birçok konu, otomatik olarak gerçekleşiyor.