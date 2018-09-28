YEDAŞ, teknolojik alt yapısını ‘akıllı’ büyütüyor

YEDAŞ, Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) tarafından “İleri Düzey Akıllı Şebeke” yatırımları sınıfına dahil edildi.

YEDAŞ, gerçekleştiği yatırımlar ile dünya standartlarında bir teknolojik alt yapı oluşturarak sektöründe "Teknolojik Vizyon Lideri" olma hedefi doğrultusunda dev adımlar atıyor. Bu kapsamda, akıllı şebekeler ile başlayıp akıllı şehirlere kadar uzanacak bir teknoloji geliştirme yolculuğunun startını veren YEDAŞ, Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) tarafından "İleri Düzey Akıllı Şebeke" yatırımları sınıfına dahil edildi. YEDAŞ'ın başarılı teknolojik yatırımları USTDA tarafından değerlendirilerek, orta ve uzun dönemde en verimli entegrasyon yol haritasının oluşturulması için 555.000 USD proje desteği verildi. YEDAŞ, 2011-2014 döneminde toplam yatırım bütçesinden %10'unu "teknolojik yatırım" olarak gerçekleştirirken, 2015 yılı sonu itibariyle bu oran %17'ye yükseldi. YEDAŞ, teknolojik yatırımların toplam yatırımdaki payını 2016-2020 uygulama döneminde daha da artarak, %20 oranına ulaştıracak.

YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, "Dağıtım şirketleri, dünya savaşlarının sebebi olan enerjinin yönetilmesinde 'en önemli aktörler' olarak görülmeli. Depolanamayan, üretildiği anda tüketilen bir nesnenin üretimini ve dağıtımını yapan bu kuruluşların sorumluluğu son derece önemlidir. Dolayısıyla, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünyanın bırakılmasında en kritik görev bizlere düşüyor" dedi. Türkoğlu, "Akıllı toplum veya akıllı şehirleşme sürecinde rolümüz gereği baş aktör biz olacağız. Sürecin yönetilmesindeki en ve tek önemli unsur; bilgi teknolojileri alt yapınızın çok iyi olmasıdır. Ölçemezseniz yönetemezsiniz. Ölçmeyi doğru zamanlı ve online olarak yapabilmek için de ciddi bilgi teknolojilerine sahip olmanız gerekiyor. Buna entegre olmuş coğrafi bilgi sistemi tabanlı dataya sahipseniz sadece enerjiyi değil, bütün verileri, alışkanlıkları dahi kontrol edebilir, akıllı bir toplum oluşturabilirsiniz. YEDAŞ olarak bu süreci çok öncesinden gördük ve Avrupa standartlarında kurduğumuz sistemleri, online olarak kullanmaktayız" diye konuştu.

Türkoğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Enerji verimliliğinin anlatılması ve toplumsal bilincin oluşturulmasında süreci, elektrik dağıtım şirketlerinin yönetmesinin daha doğru olacağı kanısındayım. Çünkü paydaşımız olmayan kimse yok. Sahadaki şebekeyi; gelecek kuşakların yaşam hakkına saygı duyarak, fazla müdahale etmeden, ekolojik dengeyi korumayı amaçlayarak, 'akıllı' olarak güçlendiriyoruz. SCADA/DMS, SAP-ISU, GIS ve AMR gibi operasyonel mükemmellikte ve müşteri memnuniyetinde kilit taşı olan teknolojik sistemleri devreye aldık ve 2016 yılından itibaren hedefimiz bu sistemleri birbirine entegre ederek, 'Akıllı Şebeke Fazı'nı tamamlamak. Akıllı şebekeye geçişin dünya üzerindeki en yüksek standartlarda gerçekleşmesi için USTDA destekli Akıllı Şebeke Fizibilite Projesi büyük önem taşımaktadır. USTDA ile yeni projelere bu yıl içerisinde start veriyoruz. Ayrıca kamu, özel sektör ve üniversitelerin de katılımıyla oluşturulacak bir akıllı şehir platformuna öncülük etmeye hazırız. Akıllı şehirlere geçiş için Türkiye'de tüm yatırımcı kuruluşları ortak noktada toplayan akıllı mevzuatlar olmalıdır. Bu konuda ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduk. Teknik ve mevzuat değişimi ve dönüşümleri eş zamanlı olmalıdır. Kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın ülkenin önceliklerine önem verilmelidir. Kamu ve özel sektörün entegrasyonu çok önemlidir ve ülkenin geleceğinde rol alır. Bu noktada oluşabilecek tüm önceliklerin ortak bir sinerjide buluşturularak yönetilmesi, doğru yol haritası olacaktır."