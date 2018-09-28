STM, İstanbul'u yeniliklerle buluşturacak

Bir süre önce İstanbul’un vizyon projesi olan “İstanbul Akıllı Şehir” kapsamında İSBAK ile bir anlaşma imzalayan STM’nin Genel Müdürü Davut Yılmaz, söz konusu işbirliğine dair görüşlerini aktardı.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM), 25 yıl önce yüksek teknoloji içeren alanlarda Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na (SSM) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne danışmanlık, proje yönetimi ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda hizmet vermek amacıyla kuruldu. 25 yıllık birikim ve deneyimle STM bugün, mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında uluslararası standartlarda önemli çözümler sunan bir şirket durumuna geldi.

Büyük katkı sağlanacak

İstanbul'un vizyon projesi olan "İstanbul Akıllı Şehir" kapsamında İSBAK ile bir anlaşma imzalayan STM'nin Genel Müdürü Davut Yılmaz, işbirliğine dair görüşlerini aktardı. "Hepimizin bildiği gibi büyük kentlerde artan nüfus yoğunluğu; altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda sorunları da beraberinde getiriyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri şehirlerde yaşanan bahse konu sorunlara 'Akıllı Şehir' konseptiyle çözümler sunmaktadır" diyen Yılmaz, şu açıklamada bulundu: "İstanbul'un dünya metropollerine örnek olmasına büyük önem veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 'İstanbul Akıllı Şehir' projesinde İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri A.Ş. (İSBAK), proje sorumlusu olarak belirlendi. Bu noktada STM olarak İstanbul'umuzu teknolojinin son yenilikleriyle buluşturarak, 'Akıllı Şehir' konseptini İstanbul'da uygulamak için önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Proje ile İstanbul'un, Avrupa Birliği tarafından yönetim, ekonomi, mobilite, çevre, insan ve yaşam gibi işlevsel alanlarda yapılan derecelendirmelerde üst seviyelere taşınmasını hedefliyoruz. Ayrıca, bu konularda şehrin yaşanabilirlik seviyesini artırarak akıllı şehir uygulamalarının kapsamlı ve sistematik bir şekilde İstanbul'da tesis edilmesi faaliyetlerini üstlendik. STM, proje kapsamında büyük veri ve veri analitiği alanındaki yetkinlikleriyle akıllı şehir uygulamalarının geliştirilmesine ve siber güvenlik konusundaki kabiliyetleriyle, bu uygulamaların beklenen güvenlik seviyesinde hizmet vermesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirecektir. Mevcut tüm altyapının akıllı şehir perspektifi ile değerlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu önceliklendirmenin akıllı şehir sistem mimarisi, yönetim sistemleri, uygulama teknolojileri, bulut ve büyük veri teknolojilerinin kullanımını kapsayacağını değerlendiriyoruz. 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmış bir rapora göre şehirlerde yaşayan nüfusun oranı 1950'de %30 iken bu oran 2014 yılında %54'e ulaşmıştır ve 2050 yılında da dünya nüfusunun %66'sının şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Bu eğilim değerlendirildiğinde, dünyanın önemli metropollerinin sahip olduğu akıllı şehir konseptinin, şehir yönetimlerinin temel yapı taşları arasında olacağını söyleyebiliriz. Zira şehirler sürdürülebilir bir gelişmeye her zamankinden çok ihtiyaç duymaktadır."