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Rüyada karpuz görmek ne anlama gelir?
Rüyada karpuz görmek ne anlama gelir? Devamı

Mevsiminde göz aydınlığı ve sevinçtir. Mevsimi dışında keder ve üzüntülüdür. Tamamen yetişmemiş ve olmamış karpuz, sağlamlıktır. Yeşil karpuz şehre, çocuğa veya hanıma işarettir.
Evinde birçok karpuz görmek: Mal ve paranın yakın zamanda artması,
Güzel bir karpuz yemek: Sıhhat ve afiyet,
Bozulmuş ve çürümüş bir karpuz yemek: Keder, sıkıntı ve üzüntü,
Küçük karpuz: Bereket ve hayırlı mal,
Sarı ve tatlı karpuz: Sevinç, hastanın şifa bulmasına hayırlı evlat, mutluluk ve huzurlu bir hayat anlamlarına gelir.

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