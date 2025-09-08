Trend Galeri Trend Yaşam İNDİRİM RÜZGARI!💥 A101 aktüel kataloğu 11 Eylül fırsatları: çay makinesi, ütü, baskül, boyun masaj aleti, saklama kapları raflarda!

A101 aktüel kataloğu yayımlandı! 11 Eylül Perşembe fırsatlarıyla alışveriş sepetleri dolup taşacak. Bu haftanın indirimlerinde lastikli çarşaf, ütü masası, kurutmalık, çamaşır sepeti, mikrodalga fırın, halı ve klozet takımı gibi ürünler uygun fiyatlarla raflarda yer alıyor. Ayrıca doğrayıcı, çay makinesi, ütü, baskül, boyun masaj aleti, saklama kapları, yağlık, kavanoz, kupa, bardak, ayakkabılık, çalışma masası, basamaklı tabure, çöp kovası ve çamaşır sepeti gibi ürünlerde de büyük kampanyalar dikkat çekiyor. Peki, 11 Eylül A101 aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? İşte bu haftanın aktüel kataloğu ve fiyat listesi