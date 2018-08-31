Afyonkarahisar’da görmeniz gereken 5 adres

FRİG VADİSİ

Afyon İscehisar'dan başlayıp Eskişehir sınırını geçerek Ankara'ya dek uzanan Frig Vadisi, çok geniş bir alana yayılıyor. Friglerin hüküm sürdüğü ve o dönemlerden günümüze etkileyici kalıntılar bıraktığı bölge, eşsiz bir yürüyüş yolu olmasının yanı sıra, Kapadokya'daki peri bacası oluşumlarını ihtiva eden, tabiat güzellikleriyle ve kayalar arasına oyulmuş yaşam alanlarıyla sizin hayranlık uyandıran bir bölge. Günümüzden neredeyse 3000 yıl önce Frigyalıların kayalara evler, kaleler, anıtlar oyularak kurduğu, medeniyetin izlerini sürmek için oldukça etkileyici bir bölge.

GÖYNÜŞ VADİSİ

Aslantaş ve Yılantaş Kaya Mezarları ile bilinen ve İhsaniye ilçesinde yer alan Göynüş Vadisi'nde, Frig dönemine ait kaya mezarları bulunuyor. Vadi içinde kale, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş ve Kumcaboğaz anıtları var. Aslantaş'ın, önemli bir Frig kralının mezarı olduğu ve MÖ.7. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Kaya mezar odasının ön yüzündeki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış, iki heybetli aslan ve ayakları altında birer yavru aslan bulunurken, kapı üzerinde ise hayat ağacını andıran kütle ve bunun üstünde her iki yana uzanmış kanatlı güneş kursu var. Aslantaş'ın batısında aynı kayalıkların devamında bulunan ve aynı yüzyıla ait Yılantaş ise, Medusa başlı yılan kabartması ile oldukça önemli.

ACIGÖL

Denizli il sınırları içerisinde bulunan suyu sodalı Acıgöl, yaz-kış flamingo sürülerinin yaşayabildiği özel bölgelerden biri. Sazlık alanlarda ve su kaynaklarına yakın kısımlarda, besin zincirinin zengin olduğu Aşağı Akpınar Köyü ve çevresine flamingo, martı, karabatak, yaban ördeği, turna, yaban kazı, pelikan, leylek gibi göçmen kuşlar uğruyor. Güney doğusundaki dağların yırtıcı kuşlara ev sahipliği yaptığı bölge, doğa sporlarıyla ilgilenenler için özellikle güney doğusundaki alanlarla oldukça önemli.

APAMEİA ANTİK KENTİ

Dinar ilçesinde bulunan ve önceki adı Kelainai olan Apameia Antik Kenti, MÖ 6. yüzyıldan itibaren klasik dönem boyunca Efes'ten sonra en önemli merkez olmuş bir antik kent. Roma valisi tarafından yönetilen şehir, önemini, Ankara'dan Attaleia'ya ve Doğu'dan Efes'e giden anayolların kesişmesinden alan ticari merkez konumuna gelmiş. Mercimek Tepesi yamaçlarındaki Helenistik tiyatro, stadyum, tepenin zirvesindeki bir kilise ve Dinar'dan geçen karayolunun hemen kenarında yarım daire şeklinde olan bir yapı yer alıyor.

TARİHİ AFYONKARAHİSAR EVLERİ

Kentte tarihi dokuya sahip, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve dış cephe korumalı 400 civarında ev bulunuyor. Sivil mimariye ait Tarihi Afyonkarahisar Evleri, kentin ilk yerleşim yeri olan Afyonkarahisar Kalesi ve Hıdırlık Tepe eteklerinde yer alan mahallelerde görmek mümkün. Kentsel sit alanı içerisinde koruma altına alınan bu evlerle birlikte, 18 mahalle içerisindeki 16 cami, 10 türbe, 14 çeşme, 3 hamam, 1 han, 1 bedesten, 1 kilise yer alıyor. Rotanızı Afyon Kalesi'nden başlatıp şehir merkezine doğru inerken Afyonkarahisar Tarihi Evleri'ni de ziyaret edebilirsiniz. Fotoğraf meraklılarının oldukça hoşlanacağı bölgede, tarihi evler gün ışığından ve güney-kuzey rüzgârlarından da en iyi şekilde faydalanacak şekilde inşa edilmiş.