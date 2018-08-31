Toscana’ın başkenti Floransa’da ne yenir?

TRIPPO

Floransa'da en çok dikkat çeken yemeklerin başında "trippo" adlı yemek geliyor. Bu yemeği bizim işkembeye benzetebilirsiniz. Yemek ilk olarak kaynatıldıktan sonra küçük parçalara bölünür. Uzun bir işleme döneminden geçer. Ancak bizdeki çorbadan farklı olarak daha katı bir şekilde servis edilir. İşkembe küçük parçalara bölünmüş bir halde tabaklara konulur. İçine de özel soslar kullanılır. Eğer siz de işkembe türü yemekleri seviyorsanız "trippo"yu denemenizi tavsiye ederiz.

BISTECCA

Floransa'ya gittiğinizde tatmanız gereken lezzetlerden biri de "Bistecca" adı verilen biftektir. Bistecca, Floransa için çok önemlidir. Bistecca dediğimizde çok kalın bir ettir. İneğin arkasındaki gerdanın en yumuşak bölümüdür. Kalın bir et olmasına rağmen çok az pişirilerek servis edilir. Muhteşem bir lezzettir. Etin yumuşak olmasının nedeni de Chianina adlı beyaz ineklerdir. Çünkü bu ineklerin sütünden yararlanılmaz. Sadece eti için bu hayvan kullanılır.

ZUCCOTTO

Zuccotto, Toscana'nın başkenti Floransa'nın en eski tatlısı olma özelliğini taşıyor. Şehirde çok popüler bir tatlı olan zuccotto, 16. yüzyıldan beri aralıksız bir şekilde servis ediliyor. Küçük bir dağ ya da tepe gibi bir görünüme sahip olan yarı dondurulmuş tatlıda yumuşak bir hamurun içinde krema bulunuyor. Tatlıya ayrıca çeşitli dondurmalar da ilave ediliyor.

TIRAMISU

İtalya'da tanıdık bir lezzet olan tiramisu, Floransa'da çok popüler. Son yıllarda ülkemizde de çok tercih edilen tatlılardan biri olan tiramisu labne peyniri ve krema ilave edilerek yapılan lezzetli bir tatlıdır. Cafe Gilli ve Cafe Paszkowski'de çok özel tiramisu tatlısını bulabilirsiniz.