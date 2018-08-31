Ucuz ve vizesiz tatil için Balkanlar

SIRBİSTAN, BELGRAD

Türkiye'den vizesiz olarak seyahat edebileceğimiz balkan destinasyonlarından biri Sırbistan'ın başkenti Belgrad. Dağılmadan önce Yugoslavya'nın da başkenti konumunda olan Belgrad sadece politik tarihiyle değil doğal güzellikleri ve gelişen gece hayatıyla da seyahatseverlerin beklentilerini karşılamaya aday. Sava ve Danube nehirlerinin birleştiği alanda bulunan ve şehri tam tepeden gören tarihi Begrad Kale'si görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bu kaleyi çevreleyen Kalemegdan Parkı ise tarihin ve doğanın birleştiği özel bir nokta. Bu park ayrıca birçok kültürel aktivitenin gerçekleştiği bir etkinlik alanı.



İlk bakışta İstiklal Caddesi'ni andıran Knez Mihailova caddesi, Trg Republike (Cumhuriyet Meydanı), Taş Majdan (Taş Meydan) ve Milli Müze Belgrad'da görülmesi gereken diğer noktalardan bazıları.Oldukça renkli bir gece hayatına sahip olan Begrad'ın olmazsa olmaz mekânlarının neredeyse tamamı yüzüyor. Evet, Begrad'da Sava Nehri üzerinde sürekli hareket halinde olan vapurdan çevirme gece kulüpleri oldukça meşhur. Bu yüzen kulüplerin yanı sıra merkezde konumlanmış birçok mekân da seyahat severlere tahmin edilenden fazlasını sunuyor.

MAKEDONYA, ÜSKÜP

500 yıldan fazla Osmanlı himayesinde kalmış bu şehir, kültürel mirasına öyle güçlü sahip çıkmış ki, Eski Türk Çarşı'sını gezerken kendinizi bir ahiden alışveriş yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Vizesiz seyahat edilebiliyor olmasından kaynaklı Türkler tarafından oldukça sık ziyaret edilen Üsküp'ün Taş Köprü'sü, Manastır'ı ve Osmanlı Hanları sizi tarihi bir yolculuğa çıkarıp heyecanlandırırken Atatürk'ün mezun olduğu Askeri İdadi ve Atatürk Müze'si ise biraz duygulanmanıza neden olabilir. Hızla gelişen ve seyahat severlerin bütün beklentilerini karşılamak konusunda oldukça istekli olan Üsküp'ün gece hayatı ise Belgrad gecelerini aratmayacak türden.

BOSNA HERSEK, SARAYBOSNA

Kalabalığın gürültü, küçük olmanınsa alternatifsizlik anlamına gelmediği, huzur ve neşenin aynı tabakta tüketildiği bir kent hayal edin! Ya da siz etmeden biz söyleyelim, burası Saraybosna! Avusturya-Macaristan İmparatorluğu mimarisinin Osmanlı mimarisiyle harmanlandığı bu huzur dolu şehirde kendinizi kimi zaman küçük bir Anadolu kasabasında kimi zamansa izole bir Avrupa kentinde hissedebilirsiniz. Eğer Saraybosna'ya öyle ya da böyle yolunuz düşerse Latin Köprüsü'nden geçin, Savaş Tüneli'nde yorulun ve bizce bir doğa harikası olan Vrelo Bosna'da dinlenin.