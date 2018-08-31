Avrupa'da bütçe dostu kentler

PALERMO, İTALYA

Palermo, Akdeniz'in en büyük adası Sicilya'da bulunuyor. Tipik bir Akdeniz yaşamına sahip olan kentin mimarisi hayranlık uyandırıyor. Avrupa'nın genelinden daha düşük bir gelire sahip olan Güney İtalya'nın bu kenti bütçenizi bir Paris, Viyana ya da Londra gibi sarsmayacak.

SARAYBOSNA, BOSNA-HERSEK





Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, Avrupa'da kendinizi Türkiye'deymiş gibi hissedeceğiniz yerlerden biri. Yüzyıllarca Osmanlı yönetiminde kalan kentte bu döneme ait çok sayıda mimari eser hala ayakta. Bunun yanı sıra kentin yerel mutfağı da bizimkine oldukça yakın. Üstelik Saraybosna'ya herhangi bir vize masrafı da olmadan ulaşabiliyorsunuz. Son olarak fiyatlar, Batı Avrupa ile karşılaştırılmayacak kadar uygun. Buraya kadar gelmişken 111 kilometre uzaktaki Mostar'ı da görmemek olmaz.

KOTOR, KARADAĞ





Son dönemin revaçta tatil yöresi olan Kotor, kendiyle aynı adlı körfezin ucunda yer alır. Adriyatik Denizi'nin bir uzantısı olan Kotor Körfezi'nde Kotor dışında Hersek Novi, Tivat, Perast gibi turistik yerleşimler de bulunuyor.

BÜKREŞ, ROMANYA





Bükreş, Balkanların Paris'i olarak anılır. Kenti bu isimle ananlar pek de haksız sayılmaz. Zira Bükreş, planlı mimarisi ve Paris'teki yapılara çok benzeyen mimarsiyle ziyaretçilerini şaşırtıyor. Bükreş'e İstanbul'dan yaklaşık bir buçuk saatlik bir uçuşla ulaşmak mümkün. Diğer bir seçenek ise 918 kilometrelik yolu 10 saat süren karayoluyla katetmek.

PRİZREN, KOSOVA





Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova'da da kendinizi yabancı hissetmeyeceksiniz. Türkçenin resmi dil olduğu Prizren'nin sokaklarında gezerken tatlı bir şiveyle karşılaşacaksınız. Kalesi, taş köprüsü, eski Osmanlı evleriyle Prizren size aynı zamanda muhteşem bir doğa vaat ediyor. Kentin yakınlarındaki Brezovica kış aylarında önemli bir kayak merkezi. Prizren'e başkent Priştine'den günün her saati bir saatlik otobüs yolculuğuyla gelmek mümkün.Priştine'ye de İstanbul'dan günde en az iki uçuş gerçekleşmekte.

OHRİD, MAKEDONYA





Ohrid gölü Makedonya ile Arnavutluk arasında kalan, Güney Balkanların doğa harikalarından biri. Her yanı yemyeşil dağlarla çevrili Ohrid, Roma, Bizans ve Osmanlı mimarisine ait örnekleri bir arada barındırıyor. Roma amfi tiyatrosu, Osmanlı sivil mimarisi ve Ortaçağ'dan kalma manastırlarıyla Ohrid'e İstanbul'dan yaz sezonunda doğrudan uçuşlarla ulaşmak mümkün.