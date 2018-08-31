Dikili gezilecek yerler

Ege'nin güzelliğiyle büyüleyen beldelerinden biri olan Dikili, bağlı olduğu İzmir merkezine yaklaşık 116 km mesafede yer alıyor. İlçe her mevsim bir başka güzel olsa da özellikle yaz aylarında müdavimlerini ve meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Mavi bayraklı plajları, parkları, şirin mi şirin köyleri ve akşam saatlerinde hareketlenen kordonuyla her ne kadar klasik bir tatil beldesini andırsa da, Dikili'yi diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği hiç şüphesiz sakin oluşu.

DİKİLİ'DE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

DİKİLİ PLAJLARI VE KOYLAR

Yunanistan'ın Midilli Adası'nın tam karşısında yer alan Dikili, güneşin en güzel battığı yerlerden biri. Yalnızca gün batımını izlemek için bile ziyaret etmeyi fazlasıyla hak eden ilçe, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen tertemiz kumsallara ev sahipliği yapıyor. Durum böyle olunca ilçede bulunduğunuz süre boyunca denize girmek için tercih edebileceğiniz çok sayıda durak bulunuyor.

Bunlardan ilki Dikili Halk Plajı. Dikili merkezinde "Mavi Bayrak Plajı" ismiyle de anılan bu plajın uzunluğu yaklaşık 5 km, eni ise 50 m'yi buluyor. Kendi şemsiyenizle gidip saatlerce güneşlenebileceğiniz kumsalda, aynı zamanda şezlong ve şemsiye kiralama olanağı bulacağınız çeşitli tesisler yer alıyor.

Dikili'den 9 km uzaklıkta yer alan Bademli Köyü Plajları ise bir diğer durağımız. Zeytin ağaçlarının gölgesinde yılın tüm stresinde uzaklaşıp, kendinizi turkuaz mavisi denize bırakacağınız bu plajlara özel aracınızın yanı sıra merkezde sıklıkla kalkan minibüslerle de kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Köyün girişinden itibaren tabelaları takip ederek çeşitli özel işletmelerden aradığınız konforu bulacağınız bir tanesini tercih edebilir, daha sonra günün keyfini çıkarabilirsiniz.

Dikili'ye bağlı mahallelerden biri olan Çandarlı 22 km mesafede yer alıyor ve yalnızca denizi ile değil, aynı zamanda sevimli balık restoranları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve kalesi ile de gönülleri fethetmeyi başarıyor. Kısacası sahil boyunca uzanan ve genellikle bölgede yaşayan yazlıkçıların tercih ettiği upuzun bir plaja sahip olan Çandarlı, plaj arayışında olanların tercih edebileceği bir diğer durak.

Gelelim daha çok Dikili merkezinde yaşayanlar tarafından bilinen; ama muhteşem bir kumsala ve denize ev sahipliği yapan Denizköy'e. Dikili – Çandarlı arasında yer alan bu saklı cennet, bize göre Dikili'de tatil yaptığınız süre boyunca denize girilebilecek en sakin ve en eşsiz yerlerden biri. Köyün girişinden itibaren denize ulaşan tabelaları takip ederek kısa sürede ulaşabileceğiniz bu plajlarda da yine şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz minik işletmeler yer alıyor.

Dikili'de denize girmek için bir diğer alternatif ise koylar. Dikili Balıkçı Barınağı'ndan kalkan günübirlik turlara katılarak görme şansına erişeceğiniz koylar arasında; Akvaryum Koyu, Kalem Adası, Hanımın Koyu ve Zindancık Koyu gibi muhteşem duraklar yer alıyor.

DİKİLİ ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER

Oldukça avantajlı bir konuma sahip olan ilçe, ziyaretçilerine merkezinde ya da çevresinde çok sayıda doğal ve tarihi güzelliği görme şansı sunuyor. Bölgenin bunca güzelliğe ev sahipliği yapmasının etkisiyle, Dikili konaklama alternatifleri de bir hayli fazla. Gelen ziyaretçilerini ister merkezinde, ister Bademli, Denizköy ya da Kalem Adası gibi sevimli duraklarından birinde konaklama olanağı sunan il��e, tüm yönleriyle misafirlerin bölgeden memnun ayrılmasına vesile oluyor. Dikili ve çevresinde görülmesi gereken doğal ve tarihi güzellikler ise şöyle;

BADEMLİ KÖYÜ

Tüm bunların yanı sıra denizi ve kumsalı için tercih ettiğiniz Bademli Köyü'nde ve Çandarlı'da yapılacak çeşitli aktiviteler bulunuyor. Bademli Köyü ziyaretiniz sırasında köyün sokaklarında kısa bir gezintiye çıkarak başlayacağınız güne, meydandaki kahvehanelerde buraya özgü lezzetlerden biri olan soğuk Koruk Şurubu'nu deneyerek farklı bir renk katabilirsiniz.

BERGAMA

Tarih meraklılarının hiç şüphesiz uğraması gereken yerlerin başında Bergama geliyor. Dikili merkezinden yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alan Bergama, aslında kelimenin tam anlamıyla buram buram tarih kokuyor. Bergama Müzesi, Pergamon, Asklepion Antik Kenti ve Bergama Kızıl Havlu ise ilçede görebileceğiniz yerlerden birkaçı. Kısacası diyebiliriz ki Bergama, Dikili ziyaretinizin bir parçası olmayı fazlasıyla hak ediyor.

AŞIKLAR ŞELALESİ

Dikili merkezine 16 km mesafede yer alan Nebiler Köyü'ndeki Aşıklar Şelalesi ise doğa tutkunlarının buluşma noktası. Çınar ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir doğanın ortasında, saatlerce yürüyüş yapabileceğiniz bu durakta, şelaleyi görebileceğiniz, muhteşem manzaralı bir de restoran yer alıyor.

ÇANDARLI

Çandarlı'da deniz, kum ve güneş üçlüsüyle geçireceğiniz bir güne ek olarak ise sahil şeridi boyunca uzanan balık restoranlarında enfes bir akşam geçirmek olacaktır. Ayrıca dilerseniz inşa edildiği tarih tam olarak bilinmeyen; ancak 14. yy'da Cenevizliler tarafından restore edilen ve deniz kenarında konumlanan Çandarlı Kalesi'ni ziyaret etme şansı bulabilirsiniz.