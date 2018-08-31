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Bu kasabada yol yok, su kanalları var!

Kendini bir masalın içine bırakmak isteyenler için uzak egzotik ülkelere gitmek şart değil; ’da, ’da bir kasaba masallara layık atmosferiyle aynı duyguyu ve seyyahlara tattırmaya aday.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:04
Bu kasabada yol yok, su kanalları var!

1230'da kurulan 'u birbirinin neredeyse kopyası sakin kasabalarından ayıran özelliği hiçbir modern ulaşım aracı ve yola sahip olmaması. Buraya ulaşım sadece kanallar yoluyla sağlanıyor ve 176 köprü ile… ler kasabanın girişinde araçtan iniyor ve tekne ile ya da yürüyerek keşfe başlıyor. Benzersiz su kanalları yüzünden 'nın Venedik'i lakabıyla tanınan Giethoorn'un tarihi bundan 800 yıl öncesine dayanıyor.

Kasabanın en önemli turizm materyali sessizlik olduğu için tekneler de o şekilde tasarlanmış, kanallarda gezinti sadece "fısıldayan tekne" adı verilen sessiz araçlarla yapılıyor.

Giethoorn çukurlu bir arazinin suyla dolarak küçük göller oluşturmasıyla meydana gelmiş ve ortaya çıkan adacıklar köprülerle birbirine bağlanmış. Sonunda da bu masal kasabasına dönüşmüş.

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Bu kasabada yol yok, su kanalları var!
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