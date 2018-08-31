Bu kasabada yol yok, su kanalları var!

1230'da kurulan Giethoorn'u birbirinin neredeyse kopyası sakin Avrupa kasabalarından ayıran özelliği hiçbir modern ulaşım aracı ve yola sahip olmaması. Buraya ulaşım sadece kanallar yoluyla sağlanıyor ve 176 köprü ile… Turistler kasabanın girişinde araçtan iniyor ve tekne ile ya da yürüyerek keşfe başlıyor. Benzersiz su kanalları yüzünden Hollanda'nın Venedik'i lakabıyla tanınan Giethoorn'un tarihi bundan 800 yıl öncesine dayanıyor.

Kasabanın en önemli turizm materyali sessizlik olduğu için tekneler de o şekilde tasarlanmış, kanallarda gezinti sadece "fısıldayan tekne" adı verilen sessiz araçlarla yapılıyor.

Giethoorn çukurlu bir arazinin suyla dolarak küçük göller oluşturmasıyla meydana gelmiş ve ortaya çıkan adacıklar köprülerle birbirine bağlanmış. Sonunda da bu masal kasabasına dönüşmüş.