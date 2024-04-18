Video Dünya AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz" | Video
AB Konseyi Başkanı Charles Michel:

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz" | Video

18.04.2024 | 08:47

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ülke ile istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyor ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istiyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'deki olağanüstü AB liderler zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda basına açıklamalarda bulundu. AB liderlerinin Türkiye konusunda stratejik bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oturumun sonunda tüm liderlerin Türkiye ile ilişkiler konusunda mutabık olduğunu ifade eden Michel, "Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ülke ile istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyor ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istiyoruz. Burada, Kıbrıs'taki durumun, özellikle de BM'nin çözüm sürecinin son derece önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum" dedi.

İRAN'A YAPTIRIM KARARI
Michel, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle AB liderlerinin İran'ın insansız hava aracı ve füze üreticilerine yönelik yeni yaptırımlar uygulama konusunda anlaştığını duyurdu. Michel, "İran aleyhinde yaptırımlar uygulamaya karar verdik. Bu, göndermek istediğimiz net bir sinyal" diye konuştu.
İran'ı izole etmek için bölgedeki ülkelerle çalışmak ve bölgedeki gerilimi düşürmek istediklerini ifade eden Michel, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda, "Burada amaç, dron ve füze üretimi sürecindeki şirketleri hedef almak" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN DAHA FAZLA ASKERİ EKİPMANA İHTİYACI VAR"
AB liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından gönderilen mesajı dinleme fırsatı bulduğunu ve Ukrayna'ya destek konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Michel, "Üye ülkeler, özellikle de belirli kapasitelere sahip olan üye ülkeler, durumun fazlasıyla önemli olduğunun ve Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemi ve daha fazla cephaneye ihtiyaç duyduğunun farkında. Bu konuda oldukça ciddi görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Zirvede Ukrayna'ya ilişkin ikinci önemli noktanın Ukrayna'ya ilişkin bir barış formülü olduğunu ifade eden Michel, "Bildiğiniz üzere haziran ayında İsviçre'de gerçekleşmesi beklenen bir toplantı var. Bu iyi bir şey ve bu hususta uluslararası toplum ve tüm ülkelerle angaje olmak istiyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz | Video 08:29
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz" | Video 18.04.2024 | 08:47
Tunus’a giden İtalya Başbakanı Meloni’ye protesto | Video 02:05
Tunus'a giden İtalya Başbakanı Meloni'ye protesto | Video 17.04.2024 | 15:21
Pakistan’da yolcu otobüsü, tanker ve kamyonet birbirine girdi: 8 ölü | Video 02:57
Pakistan'da yolcu otobüsü, tanker ve kamyonet birbirine girdi: 8 ölü | Video 17.04.2024 | 12:47
Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi | Video 00:41
Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi | Video 17.04.2024 | 13:11
Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video 04:10
Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video 17.04.2024 | 12:19
Dubai’de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video 03:30
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video 17.04.2024 | 12:48
Pes dedirten olay! Kredi çektirmek için bankaya ceset götürdü | Video 01:16
Pes dedirten olay! Kredi çektirmek için bankaya "ceset" götürdü | Video 17.04.2024 | 10:45
Borrell’den İran-İsrail yorumu: Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız | Video 04:06
Borrell'den İran-İsrail yorumu: "Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız" | Video 17.04.2024 | 08:55
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 01:11
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 16.04.2024 | 14:35
Avustralya’da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 01:05
Avustralya'da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 16.04.2024 | 14:35
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 00:50
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 16.04.2024 | 14:35
Afganistan’da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 01:30
Afganistan'da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 16.04.2024 | 14:22
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 06:32
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 16.04.2024 | 14:17
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 05:53
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 16.04.2024 | 13:45
Danimarka’da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 01:01
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 16.04.2024 | 12:23
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bina alevlere teslim oldu | Video 01:38
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bina alevlere teslim oldu | Video 16.04.2024 | 11:30
Biden: İsrail’i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik | Video 01:59
Biden: "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" | Video 16.04.2024 | 08:57
Filistin yanlısı grup, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video 00:49
Filistin yanlısı grup, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video 16.04.2024 | 08:56
Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga! 00:17
Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga! 15.04.2024 | 19:06
SON DAKİKA! İran’dan İsrail’e balistik füze ve drone saldırısı | Video 03:58
SON DAKİKA! İran'dan İsrail'e balistik füze ve drone saldırısı | Video 14.04.2024 | 09:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA