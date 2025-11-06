ABD'de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 16:27 ABD'nin Kentucky eyaletinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ortaya çıkan yeni görüntüsünde uçağın havalimanı yakınındaki bir bölgeye düşme anı ve yaşanan felaketin boyutu kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu meydana gelen ve en az 12 kişinin ölümüne yol açan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hareket halindeki bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntüde, McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağının pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınlarında bulunan yapıların üzerine düştüğü görüldü. Kaza sonrasında çıkan devasa yangın ve bölgeden kaçmaya çalışan sivillerin yaşadığı panik, facianın boyutunu gözler önüne serdi.İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı dün ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatılırken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman havalimanı kameraları tarafından kaydedilen görüntülere göre, kalkış sırasında uçağın sol motorunun kanattan ayrıldığının tespit edildiğini açıklamıştı. Kopan sol motorun kalkış sırasında havaalanında kaldığının belirlendiğini aktaran Inman, ayrıca uçağın "kara kutu" olarak bilinen veri kayıt ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu ve analiz için Washington'a gönderileceğini ifade etmişti.