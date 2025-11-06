ABD'de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video
06.11.2025 | 16:27
ABD'nin Kentucky eyaletinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ortaya çıkan yeni görüntüsünde uçağın havalimanı yakınındaki bir bölgeye düşme anı ve yaşanan felaketin boyutu kameralara yansıdı.
KARGO UÇAĞI KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞMÜŞTÜ
İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı dün ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatılırken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman havalimanı kameraları tarafından kaydedilen görüntülere göre, kalkış sırasında uçağın sol motorunun kanattan ayrıldığının tespit edildiğini açıklamıştı. Kopan sol motorun kalkış sırasında havaalanında kaldığının belirlendiğini aktaran Inman, ayrıca uçağın "kara kutu" olarak bilinen veri kayıt ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu ve analiz için Washington'a gönderileceğini ifade etmişti.
