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ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

15.02.2024 | 05:59

ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas şehrinde yapılan bir geçit töreni sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

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ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas şehrinde Super Bowl turnuvasını kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni esnasında yapılan silahlı saldırıda ilk bilanço netleşti. Kansas şehri itfaiye departmanından yapılan açıklamada, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Kurbanlardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu, beşinin ciddi şekilde yaralandığı belirtilirken, diğer kurbanların ise hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Polis ise silahlı iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Kansas City Belediye Başkanı Quinton Lucas ise, saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "herkes kadar üzgün" olduğunu belirterek, yaşananlardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Saldırı sonrasında yaşanan panik ve taraftarların vurulan bir kişiye yaptığı müdahale amatör kameralara yansırken, şüphelilerden birinin taraftarlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiği iddia edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas şehrinde Super Bowl turnuvasını kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni esnasında kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa ateş açılmıştı. Union İstasyonu yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda, çok sayıda kişinin vurulduğu ifade edilmişti.

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