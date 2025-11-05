ABD’den Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 05.11.2025 | 10:43 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Doğu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında uluslararası sularda gerçekleştirdiği hava saldırılarına bir yenisi eklendi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump'ın emri doğrultusunda Savunma Bakanlığı, Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından kullanılan bir tekneye yönelik ölümcül bir saldırı düzenlenmiştir. İstihbaratımız bu teknenin yasadışı uyuşturucu taşımacılığına karıştığını ve bilindik bir kaçakçılık rotası kullandığını doğruladı. Saldırı Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda gerçekleştirilmiştir. Olay sırasında bir ABD unsuru zarar görmemiş ve gemideki 2 erkek narko-terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hegseth saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştığı açıklamasında, "Halkımızı zehirlemeyi hedefleyen her bir tekneyi bulacağız ve vuracağız. Ülkemizi korumak bizim en büyük önceliğimizdir. Hiçbir kartelin ABD ordusuna karşı durma şansı yoktur" dedi.

Savunma Bakanı Hegseth'in son açıklaması ile ABD'nin Eylül ayından bu yana uluslararası sulardaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği hava saldırılarının sayısı 16'ya, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da en az 66'ya yükseldi.