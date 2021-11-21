ABD’li ünlü sporcu dehşeti yaşattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde feci dayak kamerada | Video
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ABD’de eski Amerikan futbolu oyuncusu Zac Stacy'nin skandal görüntüleri yayınlandı. Kız arkadaşını, 5 aylık bebeklerinin gözü önünde feci şekilde darbeden Stacy, genç kadının kabus dolu anlar yaşamasına neden oldu.
ABD'de eski Amerikan futbolu oyuncusu Zac Stacy'nin skandal görüntüleri yayınlandı. Kız arkadaşını, 5 aylık bebeklerinin gözü önünde feci şekilde darbeden Stacy, genç kadının kabus dolu anlar yaşamasına neden oldu.