Video Dünya ABD’li ünlü sporcu dehşeti yaşattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde feci dayak kamerada | Video
ABD’li ünlü sporcu dehşeti yaşattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde feci dayak kamerada | Video

ABD’li ünlü sporcu dehşeti yaşattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde feci dayak kamerada | Video

21.11.2021 | 16:25

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ABD’de eski Amerikan futbolu oyuncusu Zac Stacy'nin skandal görüntüleri yayınlandı. Kız arkadaşını, 5 aylık bebeklerinin gözü önünde feci şekilde darbeden Stacy, genç kadının kabus dolu anlar yaşamasına neden oldu.

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ABD'de eski Amerikan futbolu oyuncusu Zac Stacy'nin skandal görüntüleri yayınlandı. Kız arkadaşını, 5 aylık bebeklerinin gözü önünde feci şekilde darbeden Stacy, genç kadının kabus dolu anlar yaşamasına neden oldu.

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