Alec Baldwin'in sette yanlışlıkla öldürdüğü yönetmen Hutchins'in ölmeden önceki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video
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Oyuncu Alec Baldwin, 'Rust' filminin çekimleri sırasında bir set kazası yaşayarak, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne sebep olmuştu. Olaydan sonraki görüntüler ortaya çıktı. Videoda Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve onu kurtarmak için yapılan mücadeleye görülüyor.