Atlas Okyanusu'nda 1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı | Video
05.11.2025 | 12:36
Portekizli yetkililer, Atlas Okyanusu'nda 1,7 tondan fazla kokain taşıyan bir yarı-denizaltıyı ele geçirirken, denizaltı mürettebatından 4 kişi tutuklandı.
Polis, operasyon sırasında gözaltına alınan ikisi Ekvadorlu, biri Venezuelalı ve biri Kolombiyalı olmak üzere 4 kişinin dün Azorlar Adası'nda mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandıklarını bildirdi.
"ÖRGÜT TEK BİR ÜLKEYE BAĞLI DEĞİL"
Portekiz'in uyuşturucu ile mücadele birimi başkanı Vtor Ananias, tutuklanan şahısların farklı uyruklara sahip olmalarının, bağlı oldukları örgütün tek bir ülkeye bağlı olmadığını gösterdiğini söyledi. Vtor Ananias, "Sıcaklık, gemiden çıkan gazlar, yüksek dalgalar ve zor hava şartları arasında, tek bir gün bile gemideki 4 kişi için zorlayıcıdır. 15-20 günün sonunda tek isteğiniz dışarı çıkmaktır" dedi.
Lizbon merkezli Denizcilik Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC), birkaç gün önce "bir suç örgütünün Avrupa'ya gitmek üzere kokain yüklü bir denizaltı göndermekte olduğu" bilgisi alındığını aktardı.
Operasyona ait görüntülerde, polis ve donanmanın gemiyi kuşattığı, ardından borda yaparak Class A sınıfı uyuşturucuyu ele geçirdiği ve mürettebattan 4 kişiyi gözaltına alındığı görüldü.
