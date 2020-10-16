Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi | Video
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Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan'ın sürdürdüğü harekat devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nca, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı. İşte, cephe hattında son durum...