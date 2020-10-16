Video Dünya Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi | Video

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi | Video

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi | Video
16.10.2020 | 17:34

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Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan'ın sürdürdüğü harekat devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nca, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı. İşte, cephe hattında son durum...

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