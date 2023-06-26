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Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü’nde coşkulu kutlama | Video

Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü’nde coşkulu kutlama | Video

26.06.2023 | 13:21

Azerbaycan’da 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü’nde harp okulu öğrencileri ve subaylar askeri bandolar eşliğinde Bakü’nün ana caddelerinde yürüyüş düzenledi.

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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü başkent Bakü'de coşkuyla kutlandı. Bakü'nün birçok noktasında harp okulu öğrencileri ile subaylar, askeri bandolar ve marşlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin 26 Haziran 1918 yılında aldığı karar ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Gence şehrinde kuruldu. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından, 9 Ekim 1991 yılında ordunun kurulması ile ilgili Azerbaycan Parlamentosu'nun kanun çıkartmasıyla modern Azerbaycan ordusu 1993 yılı sonunda kuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından 22 Mayıs 1998 yılında alınan karar gereğince, 26 Haziran günü Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü olarak ilan edildi.

Azerbaycan Milli Ordusu Güney Kafkasya'da bulunan en güçlü ordulardan birisi sayılıyor. Modern silahlarla donatılmış Azerbaycan Milli Ordusu, Kara Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'nden oluşuyor.

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