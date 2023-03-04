Video Dünya Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı | Video

04.03.2023 | 15:54

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir markette bulunan ATM'ye para transferi yapıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı soygunda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2 silahlı soyguncu, markette bulunan bir ATM'de para transferi yapıldığı sırada görevlilere saldırdı. Güvenlik görevlisi silahla karşılık verdi, ancak soyguncular paraları alarak kaçtı. Vurulan güvenlik görevlisi Rüfet Hasanov olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü ve şüphelilerin yakalanması için tedbirler alındığı bildirildi.

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