Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı | Video 01.03.2024 | 08:33 Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir restoranda çıkan yangından 43 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.