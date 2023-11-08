Video Dünya Batı Şeria’da uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma | Video
Batı Şeria’da uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma | Video

Batı Şeria’da uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma | Video

08.11.2023 | 08:59

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1’i ağır olmak üzere 6 güvenlik gücü yaralandı.

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Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah'ın kuzeyindeki Jalazoun Kampı'nda uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 güvenlik gücü yaralandı. Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri Sözcüsü Talal Dweikat, güvenlik güçlerinin Bilal Ebu Asba adlı şüpheliyi gözaltına almak üzere kampa baskın düzenlediği sırada üzerlerine ateş açıldığını aktardı.

ABBAS'A SUİKAST GİRİŞİMİ OLARAK SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLER ÇATIŞMAYA AİT ÇIKTI
Sosyal medyada ise çatışmaya ait görüntüler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenlediği şeklinde paylaşılmıştı. Söz konusu görüntülerin Jalazoun Kampı'na düzenlenen baskın sırasında yaşanan çatışmaya ait olduğu ortaya çıktı. Filistinli yetkililer tarafından da Abbas'a suikast girişiminde bulunulduğu iddiaları yalanlandı.

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