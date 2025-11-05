Video Dünya Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı | Video
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı | Video

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı | Video

05.11.2025 | 09:49

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki bir huzurevinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bosna Hersek’te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı | Video 00:20
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı | Video 05.11.2025 | 09:49
ABD’de meydana gelen kargo uçağı kazasında ölü sayısı en az 7’ye yükseldi | Video 00:36
ABD’de meydana gelen kargo uçağı kazasında ölü sayısı en az 7’ye yükseldi | Video 05.11.2025 | 09:16
Hamas 1 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim etti | Video 01:25
Hamas 1 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim etti | Video 05.11.2025 | 09:16
ABD’de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video 00:22
ABD'de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video 04.11.2025 | 13:21
Filipinler’i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video 03:02
Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video 04.11.2025 | 15:03
İtalya’da Orta Çağ’a ait kule çöktü: 3 yaralı | Video 03:21
İtalya’da Orta Çağ’a ait kule çöktü: 3 yaralı | Video 04.11.2025 | 09:23
Aliyev: Zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından bozulmuştur | Video 00:13
Aliyev: "Zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından bozulmuştur" | Video 03.11.2025 | 16:20
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 04:39
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 03.11.2025 | 11:26
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02:29
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02.11.2025 | 11:57
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 00:56
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:09
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 00:25
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 02.11.2025 | 09:08
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02:24
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02.11.2025 | 09:08
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 00:31
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:08
Kenya’da heyelan: 13 ölü | Video 02:11
Kenya'da heyelan: 13 ölü | Video 01.11.2025 | 14:27
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01:01
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01.11.2025 | 12:31
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 01:59
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 31.10.2025 | 11:03
Rusya’dan Ukrayna’ya 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 01:11
Rusya'dan Ukrayna'ya 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 30.10.2025 | 14:11
Slovakya Başbakanı Fico: Slovakya, Kiev’in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak | Video 02:34
Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video 30.10.2025 | 13:55
ABD ordusu, Pasifik’te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 00:22
ABD ordusu, Pasifik'te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 30.10.2025 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY