Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı | Video
05.11.2025 | 09:49
Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki bir huzurevinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
