Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ve polis ekiplerinin ağır hasar gören bazı bölgelere henüz ulaşamadığı öğrenilirken, sele kapılan bir araçtan 2 çocuk ve bir kadını kurtaran genç ülkede kahraman ilan edildi. Eyalet hükümeti, yağışların devam ettiği 10 şehirde sel ve toprak kayması riskinin yüksek olduğu konusunda halka uyarıda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:05
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video 23.02.2024 | 11:48
01:30
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 23.02.2024 | 11:06
00:26
00:14
00:34
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 21.02.2024 | 12:59
00:48
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 20.02.2024 | 06:03
06:46
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin'de olaylar çıktı | Video 20.02.2024 | 06:03
02:28
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03
16:30
02:40
03:19
00:43
İsrail hastanede dehşet saçtı! 5 hasta hayatını kaybetti | Video 17.02.2024 | 10:59
04:16
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 16.02.2024 | 14:56
03:41
01:27
Hindistan'da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 16.02.2024 | 10:39
02:17
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı | Video 16.02.2024 | 08:45
00:23
01:01
Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 15.02.2024 | 16:13
02:05
Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video 15.02.2024 | 12:30
00:26
Intuitive Machines’in Ay’a iniş aracı Nova-C fırlatıldı | Video 15.02.2024 | 10:25