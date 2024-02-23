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Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video

Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video

23.02.2024 | 11:48

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Barra do Pirai bölgesinde toprak kayması nedeniyle bir evin yıkılması sonucu aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği eyalet genelinde 100'den fazla kişinin evsiz kaldığı ifade edildi. Mendes kentinde ise 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğu açıklandı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin ağır hasar gören bazı bölgelere henüz ulaşamadığı öğrenilirken, sele kapılan bir araçtan 2 çocuk ve bir kadını kurtaran genç ülkede kahraman ilan edildi. Eyalet hükümeti, yağışların devam ettiği 10 şehirde sel ve toprak kayması riskinin yüksek olduğu konusunda halka uyarıda bulundu.

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