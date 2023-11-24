Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video

İsrail Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Gazze soykırımına başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Doğu Kudüs'te bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere engel olan işgal güçleri bir kez daha benzer müdahalelere imza attı.