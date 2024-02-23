Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video
Çin’in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Çin Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve güney bölgelerinde donma ve düşük sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu.
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