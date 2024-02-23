Endonezya’da hortum: 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar oluştu | Video
Endonezya’nın Batı Java eyaletinde olan hortum nedeniyle 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar meydana geldi.
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