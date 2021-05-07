Video Dünya Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video

Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video

Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video
07.05.2021 | 14:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video 01:21
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video 07.05.2021 | 14:17
ABD’de banka şubesinde rehine krizi | Video 02:48
ABD’de banka şubesinde rehine krizi | Video 07.05.2021 | 07:44
ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı 00:10
ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı 06.05.2021 | 16:31
Dünyanın en büyüğü! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na 25 milyon dolar fiyat biçildi | Video 00:20
Dünyanın en büyüğü! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na 25 milyon dolar fiyat biçildi | Video 06.05.2021 | 15:12
Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve Melinda Gates yorumu sosyal medyada olay oldu! Koyabilse avradına çip koyar 00:07
Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve Melinda Gates yorumu sosyal medyada olay oldu! "Koyabilse avradına çip koyar" 06.05.2021 | 13:35
Elon Musk'ın Mars projesinde son dakika! SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı 00:53
Elon Musk'ın Mars projesinde son dakika! SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı 06.05.2021 | 10:12
SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı | Video 00:53
SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı | Video 06.05.2021 | 10:22
Hindistan’da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19’u hiçe saydı | Video 00:43
Hindistan’da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19’u hiçe saydı | Video 06.05.2021 | 08:44
ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video 01:21
ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video 05.05.2021 | 17:25
New York’ta Asyalı kadına çekiçli saldırı | Video 00:58
New York’ta Asyalı kadına çekiçli saldırı | Video 05.05.2021 | 14:51
İran'ın propaganda videosunda ABD Kongre Binası havaya uçuruldu | Video 00:10
İran'ın propaganda videosunda ABD Kongre Binası havaya uçuruldu | Video 05.05.2021 | 11:19
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 01:02
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 05.05.2021 | 10:40
İsrail polisinden Filistinli gence George Floyd olayını hatırlatan gözaltı | Video 02:01
İsrail polisinden Filistinli gence "George Floyd" olayını hatırlatan gözaltı | Video 05.05.2021 | 10:00
Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı 20:44
Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı 05.05.2021 | 09:26
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video 02:28
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video 04.05.2021 | 15:05
Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü | Video 01:33
Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü | Video 04.05.2021 | 14:18
İngiltere’de korkutan patlama | Video 00:17
İngiltere’de korkutan patlama | Video 04.05.2021 | 14:05
Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video 00:23
Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video 04.05.2021 | 12:02
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor 00:39
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor 04.05.2021 | 11:42
SON DAKİKA: Meksika'da facia! 15 ölü, 70 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01:35
SON DAKİKA: Meksika'da facia! 15 ölü, 70 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 04.05.2021 | 09:23

Endonezya'da bulunan Sinabung Yanardağı, 2.8 kilometre yükseklikte kül ve duman püskürttü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yer alan Sinabung Yanardağı'nda son 1 haftada 15 patlama gerçekleştiği bildirildi. Son günlerde volkanik hareketlenmenin arttığı yanardağın bugün 2.8 kilometreye varan kül ve duman püskürttüğü duyuruldu. Önceki patlamaların ardından bölge sakininin tahliye edilmesiyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Civardaki yerleşim yerlerinde bulunanlara yanardağın 5 kilometre uzağında bulunmaları ve lavlara yönelik hazırlıklı olmaları yönünde uyarı yapıldı. Sinabung gözlem merkezi yetkilisi Armen Putra, yanardağın patlama potansiyelinin hala yüksek olduğunu belirterek yakın gelecekte daha fazla patlama beklendiğini dile getirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA