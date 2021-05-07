Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video
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Endonezya'da bulunan Sinabung Yanardağı, 2.8 kilometre yükseklikte kül ve duman püskürttü.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yer alan Sinabung Yanardağı'nda son 1 haftada 15 patlama gerçekleştiği bildirildi. Son günlerde volkanik hareketlenmenin arttığı yanardağın bugün 2.8 kilometreye varan kül ve duman püskürttüğü duyuruldu. Önceki patlamaların ardından bölge sakininin tahliye edilmesiyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Civardaki yerleşim yerlerinde bulunanlara yanardağın 5 kilometre uzağında bulunmaları ve lavlara yönelik hazırlıklı olmaları yönünde uyarı yapıldı. Sinabung gözlem merkezi yetkilisi Armen Putra, yanardağın patlama potansiyelinin hala yüksek olduğunu belirterek yakın gelecekte daha fazla patlama beklendiğini dile getirdi.