Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentine Azerbaycan bayrağı dikildi | Video
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgalinden kurtardığı Fuzuli kentine Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sonucu ele geçirdiği şehirlere bayrağını dikmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentine Azerbaycan bayrağı dikildiği duyuruldu. Bakanlık, Azerbaycan bayrağının Fuzuli'ye dikilmesine ait görüntüleri paylaştı.