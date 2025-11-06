Video Dünya Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu'nda ölü sayısı 114'e yükseldi | Video
Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu'nda ölü sayısı 114'e yükseldi | Video

06.11.2025 | 13:44

Filipinler'in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi, 127 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği, 82 kişinin yaralandığı, 127 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Can kayıplarının 71'inin tüm yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da kayda geçtiği aktarıldı. Visayas bölgesindeki Negros Occidental ilinde 18, Negros Oriental ilinde 12, Agusan del Sur ilinde 6, Southern Leyte'de 2 ve Antique, Bohol, Capiz, Iloilo ve Leyte'de 1'er ölüm kaydedildi.

Ülke genelinde 8 bölgedeki 5 bin 89 mahallede toplam 1 milyon 951 bin 546 kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi. Ayrıca 4 bin 933 tahliye merkezinde 127 bin 827 aileye barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

ULUSAL AFET DURUMU İLAN EDİLDİ
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, büyük yıkıma yol açan tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini duyurdu. Marcos Jr, kararın tayfunun yol açtığı hasar ve hafta sonu ülkeyi vurması beklenen "Uwan" adlı başka bir fırtınanın beklenmesi nedeniyle alındığını söyledi.
Sabah saatlerinde Filipinler'den ayrılan Kalmaegi Tayfunu, Vietnam'a doğru ilerliyor.

