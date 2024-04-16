Video Dünya Filistin yanlısı grup, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video
Filistin yanlısı grup, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video

Filistin yanlısı grup, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video

16.04.2024 | 08:56

ABD’de Filistin yanlısı grup, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurması çağrısıyla Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 192 gündür devam ederken, Filistin yanlısı gruplar ABD'de birçok noktada yolları kapatarak, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulundu. Illinois eyaletinde yer alan Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na giden yolu kapatan bir grup, kilometrelerce trafiğe ve bazı uçuşların gecikmesine neden oldu. Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına alırken, yolcular uçaklarını kaçırmamak için araçlarından inip valizleriyle havalimanına yürüdü.

GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK İKİ YÖNLÜ DURDU
Filistin yanlısı başka bir grup ise, California eyaletindeki Golden Gate Köprüsü'nün her iki yönünü trafiğe kapattı. Göstericiler, "Dünyayı Gazze için durdur" ve "Gazze'deki ablukaya şimdi son verin" yazılı pankartlar açtılar.

KENDİLERİNİ BETON DOLU VARİLLERE ZİNCİRLEDİLER
California eyaletinde yer alan Oakland'daki Interstate 880 yolu da Filistin yanlısı bir grup tarafından kesildi. Grup, betonla dolu varilleri otoyolun ortasına getirerek, kendilerini varillere zincirledi. Polis, protestocuları tutuklamadan önce varilleri kesmek zorunda kaldı. Filistinli yanlısı gruplar, söz konusu protestoların "Filistin'i özgürleştirmek için küresel bir ekonomik ablukanın" parçası olduğunu söylediler.

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