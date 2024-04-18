Video Dünya Filistinli çocuklar Gazze'deki çadırda hafızlık dersi alıyor | Video
Filistinli çocuklar Gazze'deki çadırda hafızlık dersi alıyor | Video

Filistinli çocuklar Gazze'deki çadırda hafızlık dersi alıyor | Video

18.04.2024 | 15:50

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinli çocuklar, çadırlarda gönüllü hocalardan hafızlık dersi alıyor.

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Gazze Şeridi'nde İsrail'in bombardımanları altında hayata tutunmaya çalışan Filistinli çocuklar, dini eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Deir el-Balah kentinde yer alan Şuheda el-Aksa Hastanesi'nin çevresindeki kampta çocuklara hafızlık eğitimi veriliyor. Kız ve erkek çocuklar farklı çadırlarda gönüllü hocalardan Kur'an-ı Kerim dersi alıyor.

Filistinli 12 yaşındaki Menna Nasr yaptığı açıklamada, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve ezberlemek için oluşturulan merkeze geldiklerini söyledi. "Savaşa, ölüme, yıkıma ve evlerimizi terk etmek zorunda kalmamıza rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyoruz" ifadesini kullanan Menna, savaş nedeniyle cami ve okulların yıkıldığını havaların çok sıcak olmasına aldırış etmeden Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için çadıra geldiklerini söyledi. Menna, 75 kız öğrenciyle birlikte eğitim aldıklarını belirtti.

Çocukların eğitim veren Nour Naji ise yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Kur'an-ı Kerim Ezberleme Merkezi adını alan bu merkez, İsrail'in camilere ve eğitim merkezlerine zarar vermesinin ardından çocukların Kur'an-ı Kerim ezberlemesine yardımcı olmak oluşturuldu" dedi. Şu anda 50 erkek öğrenciye eğitim verildiğini ifade eden Naji, çocukların günde 2 saat ders aldığını söyledi.

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