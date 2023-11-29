Filistinli doktordan şoke eden sözler "Ameliyat ettiklerimin yarısı çocuktu" | Video
Filistinli cerrah Profesör Doktor Ghassan Abu Sitta, önemli açıklamalarda bulundu. Ghassan Abu Sitta "Savaşın beşinci gününde ameliyat listemdekilerin yarısı çocuktu ve bunların 700 ila 900 arasında uzuvları kesilmiş çocuklar olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu.
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