Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi | Video
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 782’ye, yaralananların sayısı ise 70 bin 43’e yükseldi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 164 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.
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