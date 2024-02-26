Video Dünya Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi | Video
Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi | Video

Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi | Video

26.02.2024 | 14:44

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 782’ye, yaralananların sayısı ise 70 bin 43’e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 143 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede insani kriz tehlikeli seviyelerde seyrederken, İsrail güçleri hayata tutunmaya çalışan Filistinlilere bomba yağdırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 782'ye, yaralananların sayısının ise 70 bin 43'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 164 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Belçika’da çiftçiler caddeleri ateşe verdi | Video 00:19
Belçika’da çiftçiler caddeleri ateşe verdi | Video 26.02.2024 | 16:15
Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi | Video 02:50
Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi | Video 26.02.2024 | 14:44
Lahey’de söz sırası Türkiye’de! İsrail zulmünü dünyaya anlattılar | Video 26:17
Lahey'de söz sırası Türkiye'de! İsrail zulmünü dünyaya anlattılar | Video 26.02.2024 | 12:40
Kızgın sürücü aracıyla otomobile vurup köprüden nehre uçtu: 2 ölü | Video 00:24
Kızgın sürücü aracıyla otomobile vurup köprüden nehre uçtu: 2 ölü | Video 26.02.2024 | 12:11
ABD askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı Soykırımın parçası olmayacağım! | Video 03:07
ABD askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı "Soykırımın parçası olmayacağım!" | Video 26.02.2024 | 10:14
Filistinli kız çocuğu Rahaf: Siz Ramazanda hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız | Video 06:11
Filistinli kız çocuğu Rahaf: "Siz Ramazanda hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız" | Video 25.02.2024 | 10:48
Çin’de gökdelende yangın: 15 ölü | Video 02:55
Çin’de gökdelende yangın: 15 ölü | Video 24.02.2024 | 13:33
Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video 00:21
Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video 24.02.2024 | 12:58
ABD’den skandal ’LGBT’ talimatı! | Video 00:21
ABD'den skandal 'LGBT' talimatı! | Video 24.02.2024 | 10:24
İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video 01:03
İspanya'da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video 23.02.2024 | 16:27
Rusya, Ukrayna’nın doğusu ile güneyini vurdu: 4 ölü, 8 yaralı | Video 01:38
Rusya, Ukrayna'nın doğusu ile güneyini vurdu: 4 ölü, 8 yaralı | Video 23.02.2024 | 15:45
Endonezya’da hortum: 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar oluştu | Video 03:31
Endonezya’da hortum: 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar oluştu | Video 23.02.2024 | 15:22
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video 06:05
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video 23.02.2024 | 11:48
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 01:30
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 23.02.2024 | 11:06
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video 00:26
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video 23.02.2024 | 10:20
Çin’de konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp | Video 00:14
Çin’de konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp | Video 22.02.2024 | 10:07
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 00:34
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 21.02.2024 | 12:59
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 00:48
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 20.02.2024 | 06:03
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin’de olaylar çıktı | Video 06:46
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin'de olaylar çıktı | Video 20.02.2024 | 06:03
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 02:28
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA