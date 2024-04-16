Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 16.04.2024 | 14:35 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843’e, yaralananların sayısı 76 bin 575’e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, 193 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 33 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 76 bin 575'e yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL CAMİYİ HEDEF ALDI: 1 ÖLÜ

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yerleşim alanı, hastane, okul ve ibadethane ayrımı yapmaksızın sürdürüyor. İsrail bu kez Gazze'nin kuzeyinde bir camiyi hedef aldı. İsrail güçlerinin Al-Fakoora bölgesinde camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli de yaralandı.