Video Dünya Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video

Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video

16.04.2024 | 14:35

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843’e, yaralananların sayısı 76 bin 575’e yükseldi.

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İsrail, 193 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 33 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 76 bin 575'e yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL CAMİYİ HEDEF ALDI: 1 ÖLÜ
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yerleşim alanı, hastane, okul ve ibadethane ayrımı yapmaksızın sürdürüyor. İsrail bu kez Gazze'nin kuzeyinde bir camiyi hedef aldı. İsrail güçlerinin Al-Fakoora bölgesinde camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli de yaralandı.

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