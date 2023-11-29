Video Dünya Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı | Video
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı | Video

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı | Video

29.11.2023 | 08:56

Türkiye'den Gazze'ye 9 uzman sağlık personeli ve yaklaşık 8 ton tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak, Kayseri'den havalandı.

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Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 9 sağlık çalışanıyla beraber saat 08.00'de Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.
Türkiye, çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana bir gemi, 12 uçak, 700 ton insanı yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ve 20 ambulansı bölgeye sevk etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri'den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta. Mısır El-Ariş'e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

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