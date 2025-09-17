Guterres: "İsrail'in ateşkes ve rehine bırakılması için ciddi bir müzakereye niyetli görünmediği açık" | Video 17.09.2025 | 09:09 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında, "Katar'da gerçekleşen saldırıyla birlikte, İsrail'in ateşkes ve rehine bırakılması için ciddi bir müzakereye niyetli görünmediği açık" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki durumu soykırım olarak nitelendirmeyerek "korkunç" olarak tanımladı. BM Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair kararına yanıt olarak Guterres, "Soykırımın hukuki tespiti, Genel Sekreter'in yetkisinde değildir. Bu uygun yargı organlarına aittir. Yani Uluslararası Adalet Divanı'na" dedi.

Gazze Şehri'ndeki durumu "sistematik yıkım" olarak nitelendiren Guterres, "Bugün Gazze'de yaşananlar korkunç. Genel Sekreter olduğum sürece herhangi bir çatışmada hatırlamadığım şekilde kitlesel sivil ölümleri görüyoruz" ifadelerini kullandı. Guterres, "Şunu açıkça söyleyelim, Katar'da gerçekleşen saldırı göz önüne alındığında, İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi bir müzakereye ilgi duyduğu görülmüyor" dedi.

"İSRAİL'İN ATEŞKES VE REHİNE BIRAKILMASI İÇİN CİDDİ BİR MÜZAKEREYE NİYETLİ GÖRÜNMEDİĞİ AÇIK"

İsrail'in yardım dağıtımını engellemesi ve tekrar eden yer değiştirme emirlerini ahlaken, siyaseten ve hukuken kabul edilemez olarak nitelendiren BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de sivilleri korumak için olası bir BM gücü konuşlandırılmasının mümkün olmayacağını söyleyerek "Bu, İsrail tarafından reddedilecektir ve bence aynı zamanda da ABD tarafından da reddedilecektir" dedi.

Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması umudunu dile getiren BM Genel Sekreteri, "Ancak şu an itibarıyla İsrail, sonuna kadar gitmeye kararlı görünüyor ve ciddi bir ateşkes müzakeresine açık değil. Bu da İsrail açısından dramatik sonuçlara yol açıyor" dedi.

Israil'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıya değinen Guterres, "Katar'da gerçekleşen saldırıyla birlikte, İsrail'in ateşkes ve rehine bırakılması için ciddi bir müzakereye niyetli görünmediği açık" ifadesini kullandı.

"İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM OLMADAN ORTA DOĞU'DA BARIŞ OLMAYACAK"

Guterres, Filistinlilerin topraklarından ve haklarından mahrum bırakılacağı tek bir devletin alternatifinin "kesinlikle kabul edilemez" olacağını söyledi. Guterres, "İki devletli bir çözüm olmadan Orta Doğu'da barış olmayacak ve aşırılıkçılık dünyanın her yerine yayılacak ve bunun da benim son derece olumsuz bulduğum sonuçları olacak"ifadesini kullandı

Guterres, Uluslararası toplumun "iki devletli çözümün sağlanmasını temin etmesi gerektiğini" söyledi.