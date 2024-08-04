İran devlet televizyonlarında ne konuşuluyor? İran'da şaşırtan gündem!

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, İran'daki son durumu canlı yayınla aktardı. Ekber Karabağ, İran televizyonlarında gündemin sanıldığı gibi savaş değil futbol olduğunu belirtti.