Video Dünya İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video
İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video

İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video

11.08.2025 | 09:04

İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa olduğu aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU ÖLDÜRÜLEN GAZETECİNİN HAMAS ÜYESİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, saldırıda öldürülen Anas Al-Sharif'in gazeteci kılığına giren bir Hamas üyesi olduğu savunularak, "Al-Sharif, Hamas'ın bir hücresinin lideriydi ve İsrailli sivillere ve IDF birliklerine yönelik roket saldırılarını yönlendirdi" denildi. Elde edilen istihbarat bilgileriyle Hamas eğitim listeleri ve maaş kayıtlarının Al-Sharif'in gazeteci görünümlü bir Hamas ajanı olduğunu kanıtladığı iddia edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video 01:06
İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video 11.08.2025 | 09:04
Ukrayna’dan Rusya’daki endüstriyel tesise İHA’lı saldırı | Video 00:58
Ukrayna'dan Rusya'daki endüstriyel tesise İHA'lı saldırı | Video 10.08.2025 | 13:30
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı | Video 03:02
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı | Video 10.08.2025 | 08:48
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı | Video 03:18
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 08:48
İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetinin Gazze politikalarını protesto etti | Video 02:44
İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetinin Gazze politikalarını protesto etti | Video 10.08.2025 | 08:47
İngiltere’de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 31:32
İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 09.08.2025 | 16:42
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber’a şok! 00:26
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok! 09.08.2025 | 14:05
Çin’de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 00:31
Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 08.08.2025 | 14:35
ABD’de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 03:36
ABD'de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 08.08.2025 | 10:48
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: Bir anda onlarca yıl yaşlandım...  | Video 00:21
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..."  | Video 08.08.2025 | 10:33
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 02:14
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 07.08.2025 | 16:51
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren sahte hemşire gözaltına alındı | Video 00:40
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren "sahte hemşire" gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 16:24
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 14:18
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 13:59
Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 01:37
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 07.08.2025 | 12:17
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 05:36
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 07.08.2025 | 09:06
Çin’de başlayan Yetişkin emziği trendi, tehlike saçıyor | Video 00:26
Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video 06.08.2025 | 14:34
Fransa’nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01:01
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 06.08.2025 | 14:08
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 00:24
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 06.08.2025 | 13:10
İspanya’da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 01:51
İspanya'da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 06.08.2025 | 13:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY