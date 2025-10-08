İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalede bulundu | Video 08.10.2025 | 13:15 Gazze’ye yönelik İsrail ablukasını delmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak üzere 11 gemiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail ordusunun Gazze’ye 120 deniz mili (yaklaşık 222 kilometre) kala filoya ait gemilere müdahalede bulunduğunu açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küresel Sumud Filosu'na yönelik son müdahalesi ile dünyanın tepkisini çeken İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırmaya yönelik çabaları bir kez daha engelledi. İsrail ablukasını delmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere 11 gemiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Kolalisyonu (FFC) İsrail ordusunun Gazze'ye 120 deniz mili (yaklaşık 222 kilometre) kala filoya ait gemilere müdahalede bulunduğunu açıkladı. İsrail güçlerinin filoya ait en az 2 gemiye saldırdığı aktarılırken, "Canlı yayınların çoğu kesildi. İsrail ordusu, gemilerimizin rotalarını değiştirmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. FFC tarafından yapılan canlı yayında İsrail askerlerinin bazı gemilere zor kullanarak çıkmaya çalıştığı ve aktivistlerin acil durum prosedürleri uyarınca can yeleklerini giyerek beklediği görüldü. Ayrıca, filodaki gemilerin çevresinin İsrail donanmasına ait botlar tarafından sarıldığı kameralara yansıdı.

İSRAİL MÜDAHALEYİ DOĞRULADI: "SINIR DIŞI EDİLECEKLER"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, FFC gemilerine yönelik müdahale doğrulanarak, "Yasal deniz ablukasını delmeye ve çatışma bölgesine girmeye yönelik bir başka girişim daha sonuçsuz kaldı" denildi. Filoya ait gemiler ve içindeki aktivistlerin İsrail'e ait bir limana götürüldüğü belirtilerek, "Tüm yolcular güvende ve sağlıklı. Yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.