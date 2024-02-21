İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video
İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam’daki yüksek güvenlikli mahalleyi vurması sonucu en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Okulların, konutların, İran kültür merkezinin bulunduğu mahallede güvenlik servislerine ait bir kompleksin yer aldığı öğrenildi.
İsrail'in Şubat 2023'te Kafr Sousa'ya düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi ölmüştü.
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