İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 21.02.2024 | 12:59 İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam’daki yüksek güvenlikli mahalleyi vurması sonucu en az 2 kişinin öldüğü belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye resmi haber ajansı, İsrail'in yerel saatle 09.40 sıralarında başkent Şam'ın merkezindeki yüksek güvenlikli Kafr Sousa mahallesini hedef aldığını duyurdu. Mahalledeki 9 katlı bir binanın füzelerle vurulması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hedef alınan binada ve park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.Okulların, konutların, İran kültür merkezinin bulunduğu mahallede güvenlik servislerine ait bir kompleksin yer aldığı öğrenildi.İsrail'in Şubat 2023'te Kafr Sousa'ya düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi ölmüştü.