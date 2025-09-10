Video Dünya İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
10.09.2025 | 08:42

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef aldığı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, saldırı anı anbean kayıt altına alındı.

HAMAS HEYETİ SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU
Adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha'da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıklamıştı. Heyette, Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Hamas'ın Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas'ın yurtdışı sorumlusu Halid Meşal'in yer aldığı tahmin edilirken, Hamas, saldırı sonrası henüz açıklama yapmadı.

Katar basını ise saldırıda el-Hayya'nın ofis müdürü ve oğlunun saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

