İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
HAMAS HEYETİ SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU
Adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha'da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıklamıştı. Heyette, Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Hamas'ın Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas'ın yurtdışı sorumlusu Halid Meşal'in yer aldığı tahmin edilirken, Hamas, saldırı sonrası henüz açıklama yapmadı.
Katar basını ise saldırıda el-Hayya'nın ofis müdürü ve oğlunun saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.
