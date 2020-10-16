İsrail'in ilhak planına AB'den tepki!
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İsrail'in ilhak planına AB'den tepki! 16.10.2020 | 17:38
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Doğa yürüyüşü yapan adama vahşi puma saldırısı kamerada | Video 14.10.2020 | 15:01
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