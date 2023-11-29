Video Dünya Japonya’daki volkanik ada 200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürttü | Video
Japonya’daki volkanik ada 200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürttü | Video

Japonya’daki volkanik ada 200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürttü | Video

29.11.2023 | 15:02

Japonya’daki volkanik Niijima Adası’nda meydana gelen patlamada volkanik kayalar 200 metre yüksekliğe ulaştı.

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Japonya'nın volkanik Niijima adasında 23 Kasım günü meydana gelen patlamalar, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde adadan dumanların yükseldiği görülürken, patlamanın etkisiyle etrafa saçılan volkanik kaya parçalarının 200 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı.

Japonya'daki 14 bini aşkın ada ve adacığın bazılarının volkanik özellik taşıdığı biliniyor. Volkanik hareketlilikler zaman zaman yeni kara parçalarının oluşmasına neden oluyor.

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