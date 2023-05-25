Kanada’da raf bulutu hayran bıraktı | Video

Kanada’nın Newfoundland ve Labrador bölgesinde raf bulutu görüldü. Gökyüzünü kaplayan raf bulutu, görsel şölen sundu. O anlar bir bölge sakini tarafından görüntülendi. Genellikle güçlü fırtınalar sırasında görülen raf bulutu, nemli ve sıcak havanın yukarı doğru yükselirken soğuyarak yoğunlaşması sonucu ortaya çıkıyor.